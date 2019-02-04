屢犯案盜竊癖七旬婦  劫九旬婦450元判囚2年半2周 (16:50)

辯方求情稱，被告布惠兒（76歲）從未接受教育，喪偶後與兒子同居，她患有盜竊癖（Kleptomania）才導致干犯盗竊相關罪行。對於被告在緩刑期間犯案，辯方坦言沒有求情因素，只望法官念及人道理由，被告年紀老邁或許只多活十多年，「入獄一年如像十年」，酌情減刑。

法官判刑指出，被告有8項與盗竊相關定罪紀錄，每次犯案均沒有被判入獄乃非常幸運。法官續稱，被告前年因3宗盗竊案被判緩刑，她心存僥倖在緩刑期間犯案，必須給予阻嚇性刑罰，但念在她年邁，終判她入獄2年半零2星期。

案情指出，被告今年大年初八（2月12日）在屯門蝴蝶邨街市持一把長傘，從後打91歲事主頭部，並偷去其銀包後離去，過程被閉路電視拍下。事主沒有受傷，翌日報警，被告警誡下招認犯案，又稱事主早前向她借錢，她拒絕後事主竟然責罵她，她心有不甘下犯案。

控方指出，涉案銀包內有450元現金、60個惠康印花及1本電話簿。法庭亦頒令被告須向事主賠償連同銀包本身價值共470元。

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