中大調查：四成市民有移民打算　一成近期準備移民 (16:23)

是次調查成功訪問707名18歲或以上的市民，42.3%受訪市民表示，如有機會會打算移民或移居外地，有48.4%受訪市民表示沒有這個打算，另有9.4%受訪市民以「不知道/很難說」回應。是次受訪市民中，有打算移民或移居外地的比例42.3%，較2018年12月的調查結果34.0%顯著增加，也是近4年（2016至2019）以來之最高紀錄。

有移民或移居意欲的受訪市民中，23%近期有為移民或移居做準備。近一成（9.6%）整體受訪市民表示有作準備。相關比例屬近3年（2017至2019）來最高紀錄。

有移民或移居意欲的受訪市民中，除22.6%不知道或未有決定移民或移居的目的地，最多受訪者提及的移居目的地是加拿大（17.5%）、澳洲（13.8%）和台灣（12.1%）。

對有移民或移居意欲的受訪市民的開放回答整理歸類後，以樣本人數為基數計，前3位最多人提及的本地因素為「香港政治爭拗太多/太煩/社會撕裂嚴重」（27.9%），「香港政治不民主」（21.5%），「不滿中央政府/中央政府獨裁/對中央政府沒信心」（19.5%）和「香港居住環境擠迫」（19.1%）。

受訪市民亦為香港適宜居住和生活程度評分，平均分數為54.4分，較2018年12月的分數（62.1）下降顯著，也是近3年（2017至2019）的最低分。受訪市民在受訪時已經擁有外國居留權的比例為6.6%，沒有的比例為93.4%。

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