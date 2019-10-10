興德前校長脫虛假文書罪　控方申覆核裁決 (15:25)

裁判官聽罷雙方陳辭，將案件押後至10月24日裁決。46歲的被告陳章萍原被控於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格，意圖誘使時任屯門區高級教育行政主任鄭國仁接受該文書，以致對他或他人不利。

控方根據《裁判官條例》104條覆核裁判官的決定，並引述裁判官水佳麗早前裁定，指出陳章萍知悉教育局調查包括校方涉違反《教育條例》，聘請被取消教師資格的張錦輝在校工作一事，文件包括張錦輝的面試紀錄，而她在相關文件加簽，必知道屬虛假；其後呈交該文件予教育局，意圖讓對方接納為真文件，但控方未能證明意圖使教育局人員不利，終無法入罪。

控方指出，興德學校為資助學校，須根據《學校行政手冊》保存聘用僱員面試紀錄，若違反規定，局方可向學校發出警告信。陳章萍為時任校長，屬首級行政人員，認為她是明知而使用虛假文件，意圖避免學校收到局方的警告信，隱瞞學校有行政問題。

控方續說，即使涉案求職者張錦輝確有經面試入職，並非等同陳章萍不必隱瞞；若陳章萍欠缺相關面試紀錄，可坦誠向教育局匯報，但她卻使用虛假文件，必然想隱瞞某些事情，例如是否如她所指稱的方式面見張錦輝、面試是否妥善進行，或想隱瞞沒有遵循程序保存聘用紀錄。案中沒有證據說明陳章萍有遞交假文件的其他合理理由，唯一合理推論是陳章萍意圖使教育局人員蒙受不利，阻礙局方調查學校。

辯方認為，控方在證明不利意圖方面有合理疑點，故陳章萍最終脫罪，但案件沒有法律上的錯誤，不應覆核決定。水官聽罷陳辭，將案件押後至10月24日。

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