青年涉蝴碟邨遊樂場姦醉娃　警誡下稱不知事主同意否 (15:10)

涉案被告郭灝楊（24歲），報稱廚工，否認一項強姦罪名。控罪指被告於2016年8月15日在屯門蝴碟邨蝶舞樓附近的兒童遊樂場，強姦了女子X。

控方開案陳辭指出，X於案發時只有16歲，她居於九龍區，前男友居於屯門。案發時兩人已分手，X為了緬懷與前男友一起的日子，經常獨自一人坐在蝴碟邨一露天劇場。案發當天她又獨自坐至凌晨2時，其間發信息予前男友，剛巧被告經過與X搭訕，X提及自己的情史，被告建議她到另一處較舒服地方再談，同時在便利店內購買7支含酒精的飲品和一包香煙等。

兩人到達同邨另一兒童遊樂場，X喝了3支酒後感到暈眩，被告開始觸摸她的腰、胸部，再吻她，之後脫掉X的褲子強姦她，X當時因酒醉沒有說不好，但有嘗試推開被告不果。之後被告建議購買食物，不過他離開後沒有再回來。X事後通知前男友，前男友及其朋友曾到現場兜截，但找不到被告，而X亦不想驚動家人，沒有即時報警。

同年8月25日晚上X又到蝴蝶邨，見到被告，即傳信息通知前男友，前男友及其友人一直跟蹤被告到兆山苑，並報警拘捕被告。被告於翌日凌晨2時被捕，在警誡下稱：「阿sir，畀次機會啦，嗰日我同佢飲完酒，就去咗公園做愛，其實我都唔知佢同唔同意，我而家知錯啦。」案件未完，下午將傳召證人出庭作供。

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