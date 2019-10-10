中大研全球首部驗血AI便攜顯微鏡　料明年臨牀測試　3至5年投入市場 (14:50)

中大生物醫學工程學系教授周仁杰表示，傳統的血液檢測方法，包括以人手染色及肉眼觀察樣本，點算血球的數量；另一種醫院常用的「定量相位顯微技術」，儀器相對龐大及昂貴，重量達100公斤、造價逾60萬港元，每小時可分析100個樣本。以上方式均需由專業人士處理。

他表示，團隊研發的新儀器體積較小，重量少於5公斤，配合定量相位顯微技術及人工智能技術，操作者只需將一滴血放進試片，由儀器自動分析樣本中的細胞種類及數量，約5分鐘就可完成一個樣本分析。他補充，團隊早前邀請7名健康的人義務參與研究，發現該儀器分析4種白血球的靈敏度（sensitivity）介乎86%至95%之間，平均達92%。

他指出，目前正申請臨牀研究倫理審批，計劃於2020年與威爾斯親王醫院合作進行臨牀實驗，測試血庫內健康人士的樣本，讓人工智能系統熟習如何分辨健康的血球，預計3至5年後把產品投入市場。團隊期望未來可以進一步開發人工智能系統，分析細菌及幹細胞等，希望最終能檢測血液中的癌細胞。

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