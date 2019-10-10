「海麗之友社」兩義工派福袋誘邨民投票鄭泳舜　被控賄選准保釋 (14:30)

4人均報稱無業和居於海麗邨，兩名涉案女義工為鄧奕梅（42歲）及王維霞（52歲）。控罪指稱，兩人去年2月28日至3月31日，與其他不知名者串謀在該次補選作出舞弊行為，無合理辯解而提供多個「福袋」予有權投票的海麗邨居民，作為該等人士投票予某候選人，即鄭泳舜的誘因；每個「福袋」載有約值100元的日用品和食品。

另兩名涉案居民為一女一男，分別是陳惠娟（50歲）及李謀（50歲）。兩人各被控於去年3月5至11日，無合理辯解而同意接受一個載有約值100元的「福袋」，作為在該次補選投票予某候選人，即鄭泳舜的誘因。據了解，涉案「福袋」內有食油、藥油及圍巾等。

代表第三被告的律師稱今日可答辯，其餘被告則申請將案件押後8星期，以索取法律指示。控方透露，已將逾680頁的文件交予辯方。裁判官溫紹明決定一次過處理案件，將押後8星期至12月5日再訊。溫官亦批准4人各以2000元保釋，其間不得接觸控方證人。

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