「海麗之友社」兩義工派福袋誘邨民投票鄭泳舜　被控賄選准保釋 (14:30)

九龍社區聯會旗下屬會「海麗之友社」兩名女義工，涉嫌在2018年立法會九龍西地區補選中，以派發「福袋」誘使邨內居民投票予當時的民建聯候選人鄭泳舜。兩人早前被廉署落案起訴，同被控以一項串謀在選舉作出舞弊行為、向他人提供利益罪名。另兩名居民則涉同意接受「福袋」，並投票予鄭泳舜，各被控一項在選舉中作出舞弊行為、接受利益作為投票誘因罪名。4人今（10日）於西九龍裁判法院應訊，裁判官准各被告保釋至12月5日再訊，其間不准接觸控方證人。
4人均報稱無業和居於海麗邨，兩名涉案女義工為鄧奕梅（42歲）及王維霞（52歲）。控罪指稱，兩人去年2月28日至3月31日，與其他不知名者串謀在該次補選作出舞弊行為，無合理辯解而提供多個「福袋」予有權投票的海麗邨居民，作為該等人士投票予某候選人，即鄭泳舜的誘因；每個「福袋」載有約值100元的日用品和食品。
另兩名涉案居民為一女一男，分別是陳惠娟（50歲）及李謀（50歲）。兩人各被控於去年3月5至11日，無合理辯解而同意接受一個載有約值100元的「福袋」，作為在該次補選投票予某候選人，即鄭泳舜的誘因。據了解，涉案「福袋」內有食油、藥油及圍巾等。
代表第三被告的律師稱今日可答辯，其餘被告則申請將案件押後8星期，以索取法律指示。控方透露，已將逾680頁的文件交予辯方。裁判官溫紹明決定一次過處理案件，將押後8星期至12月5日再訊。溫官亦批准4人各以2000元保釋，其間不得接觸控方證人。
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