廠商會中學前主任盜學校32萬元　官斥違誠信判囚兩年 (14:40)

時任廠商會中學行政主任的被告劉賽華（53歲）共被控17罪，包括兩項使用虛假文書罪、兩項欺詐罪及13項盜竊罪。其中使用虛假文書的控罪，法官早前裁定控方的表證不成立，被告毋須就相關控罪答辯。

法官裁決指出，就欺詐罪部分，控方未能證明涉案採購商與被告是「私交友好」關係，亦沒有證據顯示兩人關係有多親密，因此裁定被告兩項欺詐罪脫。

然而，被告面對涉及共約32萬元的13項盜竊罪，法官指被告挪用原屬於校方的金錢作私人用途，是唯一無可抗拒的推論，斥被告不誠實，故裁定她罪成。

法官判刑時斥被告違反誠信，雖有意圖還錢，但至今仍未償還分毫。縱然辯方稱被告因案件飽受壓力困擾，希望酌情減刑，法官回應這是被告咎由自取，終判她入獄兩年。

針對盜竊罪的案情指出，被告涉嫌因欺詐手段處理校方採購，遭揭發後於2016年6月主動辭職。接替被告的職員為學校核數時，發現帳目有問題，查究下發現被告在收取學生繳付雜費、冷氣費、多個遊學團團費後，沒有全數存入學校户口，差額約32萬元。

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