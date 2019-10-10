【港鐵交通】觀塘站關閉6天今日重開　乘客：要搵食養家盼「天下太平」 (10:53)

記者於現場觀察，大部分閉路電視鏡頭仍未復修，部分入閘機完成復修後重開，但運作仍不時出現問題，有乘客拍卡後轉棍仍無法轉動，要由職員拍下職員證才能通過。

不贊同毁港鐵設施阻返工 感政府無能

何小姐昨日由觀塘往堅尼地城上班時，要先步行到牛頭角站才能乘港鐵上班，周一（7日）更要乘「泥鯭的」下班，人頭費高達300元。她認為，示威者應該和平示威，不應破壞港鐵等設施「阻人返工」，又指政府很無能，無法緩和局勢，自言要搵食養家，「我40幾歲打份工，天下太平就夠㗎喇」。

不理解封站 日後轉乘巴士

不願透露姓名的男子表示，他家住將軍澳，每天到觀塘上班，港鐵停駛期間交通甚為不便。他說港鐵未封站前，仍可透過報稱「損毁」的入閘機入閘，不理解港鐵封站良久的理由，為免港鐵突然停駛，或乘車期間被趕下車，日後會開始改變習慣，轉乘巴士。

馮小姐每天由觀塘往太古上班，早前觀塘站停用期間，需轉乘巴士或的士上班，認為沒有港鐵服務十分不便。她認為港鐵站被示威波及，無法上班隨時「冇咗份工」，連日乘的士多花了百多元車費。

家住將軍澳的林先生過去數天要先乘港鐵到彩虹，再轉乘小巴返回觀塘上班，較平日多花半小時。他稱，今早觀塘站重開，交通的確較方便，但拒絕評論示威者破壞港鐵設施。

周先生由黃大仙乘港鐵到觀塘上班，說觀塘站重開讓他毋須提早出門。對於港鐵站遭示威波及，林先生表示心裏有點不舒服，但稱「有啲嘢好難講出口」。

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