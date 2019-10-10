【港鐵交通】列車服務晚上9時提早結束　機鐵9時起不停九龍站青衣站 (16:30)

•來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站

•九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務暫停

•香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘。

九龍站的市區預辦登機服務，由晚上8時起暫停。

【07:14】港鐵表示，今日（10日）重開大部分車站，只有將軍澳站仍然關閉，並會安排免費接駁巴士來往將軍澳站至調景嶺站。由於個別車站仍有不少設施有待修復，列車服務將會提早於今晚9時結束。

輕鐵方面，4條路線暫停，包括705、614、615、751P，所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站。另外，706、751線在天水圍區改道，751線在屯門區不停友愛站。

機場快線由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務，香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常，港鐵會按情況決定晚上9時後的服務安排，並會適時公布有關詳情。

港鐵表示，會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等，但假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。