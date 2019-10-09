中大研究：混合藥物可預防染愛滋病毒　學者盼港府設預防藥物資助計劃 (23:23)

2017至2018年間，中大研究團隊招募71名男男性接觸者，以原本藥價的13.3%，即約每月700元，連續30星期每天服預防藥物TDF/FTC。71人全部曾進行高風險性行為，21%參與者有HIV陽性的性伴侶。研究結果顯示，雖然全部人曾有高風險性行為，但他們都沒有感染HIV。57名（80%）參加者按計劃持續服藥。

專利TDF/FTC 每月費用逾5000元

服藥者出現輕度和短暫的不良反應，如消化不良和惡心。未能完成計劃者退出原因包括：認為自己屬於低風險或無風險、擔心副作用、財政負擔考慮等。專利的TDF/FTC每月費用超過5000元，大約一半參加研究的男男性接觸者認為，每月藥費不超過500港元為合理水平。

研究負責人、中大防治傳染病研究中心副主任李瑞山指出，今次研究對象數目太少，不能用來印證TDF/FTC在香港防止愛滋病毒感染的效率；但反映在資助模式用藥下，對象對藥物依從性高。李瑞山又引述，去年中大另一項預防藥物對香港愛滋病疫情影響的數學模型分析顯示，在不同程度的計劃覆蓋率和配套下，在香港推行愛滋病毒預防藥物計劃能減低愛滋病感染3%至63%，希望港府考慮在高風險群組推廣TDF/FTC預防藥物資助計劃。

依時服TDF和FTC 減感染風險80%至90%

李瑞山解釋，TDF和FTC是「雞尾酒療法」中的抗病毒藥物，有效抑制愛滋病病毒生長，外國研究指出，依時服用混合了TDF和FTC的藥物，有效減低感染愛滋病毒風險約80%至90%，李瑞山表示，澳洲和美國三藩市推廣預防藥物後，愛滋病傳播大減。

中大研究亦顯示，30%男男性接觸者在服用有關藥物後增加使用安全套，20%則減少使用安全套。會否因減少使用安全套「得不償失」感染其他性病？李瑞山承認，這是其中一項需關注的問題，他反對因服藥而減少使用安全套，亦指出用藥的病人應定期接受相應輔導和篩查。上述研究接受由愛滋病信託基金委員會和上述專利藥物藥廠提供資助。

中大研究 其他報道：

兒時曾患癌 約四分一人成年後有性功能問題

其他研究：

港人精神健康指數創8年新低 逾四成受訪者稱社會爭議致負面影響