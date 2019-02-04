【禁蒙面法】男子疑被打至腦出血　屯院醫護：積血長6厘米出血數小時才入院 (22:01)

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據了解，今日仍有軍裝警員看守該名27歲男傷者，該傷者病情有改善，清醒且能與他人流利應對，兩邊手腳力度相約，雖未進行詳細評估，但醫療團隊初步對他能完全康復感樂觀，又預期他一兩日內能離開深切治療部。

網上流傳一張腦部電腦掃描圖片，稱圖中紅圈為該名27歲傷者的腦血塊，有屯門醫院醫護人員向本報稱，該圖片與27歲男傷者的腦部電腦掃描影像「非常相似」。該醫護透露，傷者頭部左側有長3厘米的表面傷痕，在頭骨和腦硬膜之間則有長6厘米的血塊，周二凌晨接受開顱手術（craniotomy）期間，發現其腦硬膜上面位置仍流血，需要先為其止血。

該醫護人員根據傷者情況估計，其傷口和腦硬膜上出血約數小時後入院，但指出醫學上腦硬膜上出血當下可能無病徵，隨血塊積聚慢慢會出現嘔吐、半身無力、昏迷、羊癇等病徵，有機會因此未有即時求醫；但若延誤求醫，隨血塊愈積愈多至腦壓上升，可能會壓住腦幹影響呼吸功能甚至死亡。

此外，早前19歲姓林孕婦被捕後，送往屯門醫院產前病房扣查。據了解，孕婦今日仍留醫屯門醫院產前病房，目前母親和胎兒平安。

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