【區議會選舉】選管會：盡力確保選舉公平　倘接威嚇暴力投訴轉介執法機關跟進 (21:10)

選管會指出，區議會選舉是一個非常重要的平台，讓413萬多名已登記選民投票選出其代表。選管會留意到近日社會上接連發生暴力事件，認為香港一直有良好選舉文化，絕不希望選舉中出現任何威嚇或暴力的情況，如接獲有關投訴會轉介執法機關跟進。

選管會表示，假如有人對選舉安排有任何不滿，可作出投訴或依法律程序提出選舉呈請處理爭議。

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