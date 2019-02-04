【禁蒙面法】13至16歲3男女涉灣仔暴動提堂准保釋　13歲男生稱被搜出雨傘不屬於他 (20:15)

周日（6日）灣仔區舉行遊行反對實施《禁蒙面法》，其後爆發警民衝突，警方起訴26人涉參與暴動，其中14人另涉違反《禁蒙面法》，案件昨（8日）於西九龍裁判法院提堂，其中3名13至16歲男女昨因留醫缺席聆訊，今（9日）出院後於西九龍裁判法院提堂，3人暫毋須答辯，獲准保釋，案件押後至明年1月6日再訊，讓警方進一步調查。
3名被告為13歲男生、16歲中五女生和16歲中四女生，他們同被控於10月6日在灣仔軒尼詩道，連同其他身分不詳的人參與暴動；其中中五女生另涉使用可能阻止識辨身分的蒙面物品，分別包括耳掛式口罩、布、防毒面具等。
辯方透露，13歲男生於10月7日晚獲准保釋，並一直於東區醫院留醫，散庭後需繼續住院；辯方昨稱，他被捕時被警員用力按住後頸致紅腫，右手擦傷、後腰亦有傷。對於指控稱13歲男生被搜獲一把雨傘，辯方指出，有關物品不屬於他，被捕時沒有此物品。辯方亦稱警方拘捕中五女生時，使用過度武力令她受傷，需往醫院求診；且要求與律師見面及求醫時，被警方拖延，要求法庭就事件紀錄在案。
控方指出，中五女生涉藏有「煙霧波」，即錫紙包着乒乓球，內藏疑似煙霧彈材料，故反對她保釋。惟辯方指出，警方只揣測有關物品為「煙霧波」，仍需化驗，且有關物品為袋內搜到、非準備使用，且指控不清晰，還押會對其學業造成影響。裁判官批准3人以現金1000元保釋，其間須守宵禁令和不准離港。
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