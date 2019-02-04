【新港城保安被捕】涂謹申質疑警入商場搜捕違法　保安職工會：圖恐嚇前線保安員 (20:39)

該會表示，若保安員有刑事案底，將無法申領保安牌照。無論攔阻警方是否出於上級指示，物業管理公司都有責任全力支援被捕的保安員。

【19:45】防暴警前晚（7日）進入馬鞍山新港城中心，保安員頂着大門阻止防暴警進入不果，一名男子在商場被制服，沙田區議員麥潤培今日（9日）表示，有5人涉阻差辦公被捕。民主黨立法會議員涂謹申今日發新聞稿，嚴厲批評警方有關做法是迫害保安員，呼籲社會各界人士站出來支持5名盡忠職守的保安員，並質疑警方衝入商場搜捕屬違法。

涂謹申表示，當時保安員是在履行職責，以確保商場內的店舖避免有可能受到破壞而阻止防暴警進入商場，是盡忠職守保護業主財產。

他強調，該商場屬於私人範圍，根據相關法例，警方需要搜查令才可進內執行職務；即使警方要在沒有搜查令下進入商場，也必須明確指出須被逮捕者已身處商場內，而不能進入商場後才以漁翁撒網式搜捕。

他指出，保安公司主管大多是由前高級警務人員擔任，加上「保安牌」也是由警方簽發，保安公司和警方有着千絲萬縷關係。他認為，保安員的處境十分脆弱，一方面為了僱主利益，不讓商場受到破壞，一方面又同時被指阻差辦公，他嚴厲批評警方這次拘捕保安員，是進一步迫害他們。

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