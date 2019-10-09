【禁蒙面法】兩男涉破壞將軍澳站設施今提堂　首被告准保釋禁足將軍澳站 (18:15)

首被告盧智聰（20歲）報稱侍應，次被告林俊（23歲）報稱無業。辯方庭上透露，盧擔任咖啡店的管理職位，林則仍在留醫。林的案件押後至10月15日再訊，或出院後提早上庭應訊。

兩人被控一項刑事損壞，控罪指他們於10月8日在港鐵將軍澳站內，無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的財物。據悉，案發時將軍澳站已關閉，有人內進及打爛所有玻璃幕門，以及將梯擲向路軌。警員凌晨零時在站內發現3名男子，目擊首被告涉踢向站內木製臨時設施，追捕後制服本案兩名被告，另有一人仍在逃。首被告被捕時，手上沒有持有武器。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，包括檢視閉路電視片段。控方續說，站內玻璃幕門均受破壞，首被告疑是共犯，要求他禁足所有港鐵站，並不反對其保釋申請。

裁判官押後首被告案件至12月4日再訊，批准被告以6000元保釋，不准離港，須遵守宵禁令，每周到警署報到兩次，只須禁足港鐵將軍澳站。

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