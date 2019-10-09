研究：港人精神健康指數創8年新低 逾四成受訪者稱社會爭議致負面影響 (18:00)

籌委會於2019年6月21日至7月4日進行電話訪問，成功訪問合共1009名15歲或以上的香港市民。由最低的0分至100分滿分，今年香港市民精神健康指數的平均分為46.41分，比去年50.20分要低。

籌委會引述學術研究指出，若精神健康指數低於52分，即個人的精神健康狀況處於不合格水平；精神健康指數介乎52至68分之間為可接受水平；精神健康指數達72分或以上即表示精神健康狀況良好。麥永接又指，今年超過半數受訪者的精神健康指數不合格(56.4%)，比2018年的47.9%顯著上升。

今次調查也問及受訪者各個生活範疇對其精神健康有多大的負面影響。41.1%受訪者表示「社會爭議」對其精神健康有非常負面／頗負面的影響；約四分之一受訪者表示「家庭」(25.5%)對其精神健康有非常負面／頗負面的影響，比去年的17.7%，上升近8%。

麥永接表示，不論參與程度及政治取態，每人都可能正受近期的社會事件影響。他又提醒，傳統上家庭是一個人的精神保護及支柱，但越來越多人都表示受家庭影響。麥強調，家庭撕裂不只是一個家庭的事，更是一個社會現象，希望大家都能求同存異，「agree to disagree」。

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