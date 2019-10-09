警偷42.5萬元勞力士失表罪成　辯方求情：力爭上游當警察今夢碎 (17:30)

案件今在區域法院裁決，遭停職被告周合駿（28歲）被裁定一項盜竊罪成，他聞訊後不禁落淚，須還押至11月22日等候判刑。控方透露，涉案失表是淺藍色表面的Cally-Daytona 116506勞力士手表，市值約42.5萬元。

法官裁決指出，被告處理失表手法不正常，將其放進後腰袋行為更令人懷疑。對於被吿辯稱因公務繁忙，忘記失表放在哪裏，情急下才以仿冒表「暫時替代」，法官明言不接受，指被告不可能沒有搜尋自己口袋，而閉路電視更從未顯示被告在報案室枱面搜尋失表，只顯示他處理其他事務及包裝仿冒表。

法官續指出，被告把仿冒表放進財物封套呈交證物室，已顯示他不誠實佔有，並意圖永久剝奪事主對涉案失表的擁有權，終裁定他罪成。

辯方求情稱，被告只因一時歹念，沒有足夠定力拒絕引誘，機緣巧合下犯案。辯方形容被告品性純良，中學操行分維持「C」至「A」等，犯案「與被告本性不一致」。

辯方又說，被告「好有人生目標」，自小立志成為警察，重讀中五後考進香港專業學院修讀4年制課程，自知不足便赴英進修，獲樸茨茅夫大學頒應用統計及管理科學學位，畢業後如願以償投考警隊。

被告加入警隊後，獲高層正面評價，其誠信度被評為「Highly Effective」。辯方說，被告始終懸崖勒馬，交還失表，事件中沒有人有損失，希望法庭只懲罰他的「歹念」，予以輕判。

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