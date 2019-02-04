馬鞍山新港城保安阻警硬闖　區議員：5人涉阻差辦公今早被捕　網民發起今晚7時半到商場聲援 (18:33)

【17:38】據了解，有仍然當值的保安表示，被捕5名保安今午3時半準時上班，其後其上司指示5人自行前往馬鞍山警署，相信5人是抵達警署後被捕。消息指出，保安公司已安排律師協助5名被捕保案。

警察公共關係科署理總警司江永祥周二（8日）曾在記者會表示，根據《警隊條例》第50條，若警員有理由相信某地方有人干犯罪行，而警員需要拘捕，則毋須手令亦可進入該處處理。

【17:16】防暴警前晚（7日）進入馬鞍山新港城中心，保安員頂着大門阻止防暴警進入不果，一名男子在商場被制服。沙田區議員麥潤培接受《明報》訪問證實，今早（9日）接獲消息指出，5名男女涉「阻差辦公」被捕，但暫未能確認被捕5人是否全為新港城中心的保安。

麥潤培向本報表示，昨晚（8日）仍見到前晚有份在商場門口阻擋警員的保安當值，但今早接獲涉事者被捕的消息。他認為，今次是警方比濫捕更嚴重的公報私仇，批評警方「將自己擅闖私人屋苑的惡行染白」，擔心警方藉此恐嚇保安業界，令他們不敢再阻止警察做任何事。

警察公共關係科署理總警司江永祥昨在記者會稱，警方當晚是接報商場內店舖及連接商場的港鐵馬鞍山站受破壞，需「穿過商場」才可到場，但被保安拒絕。有馬鞍山街坊昨日接受本報訪問時形容，防暴警衝入新港城中心的行為「如狼似虎」，「無諗過香港警察係咁樣」；又稱讚商場保安「好勇」，感謝他們盡本分阻止警方無理進入私人地方。

本報記者正向警方了解事件。

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