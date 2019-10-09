【新港城保安被捕】市民新港城聲援被捕保安　區議員稱其中兩人已保釋 (21:04)

【20:56】有人在新港城中心禮賓部櫃枱貼上「香港政府 無理拘捕」標語。

【20:39】新港城市中心內市民再高叫「保安無罪、釋放保安」、「香港人，反抗」、「光復香港 時代革命」等口號。

在新港城中心內手持「馬友聲援被捕保安」標語的徐小姐表示，對警方拘捕盡職責保護商場使用者安全的保安，感到非常憤怒，認為警方行動非常不合理。她批評警方經常「高調拉人，低調放人」，認為他們是想藉拘捕新港城中心的保安以達「殺一儆百」效果。徐小姐指出，警方的「執法方式」明顯是不合法及不合理，認為比起街坊聚集或聲援其他事件，她更擔心在街上見到警察，憂慮會否單因穿黑衣或說一句批評警察的說話就被捕、被以言入罪。

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【20:29】新港城中心內市民不停高叫「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」。

【20:16】沙田區議員丁仕元在facebook引述警方表示，其中兩名被捕保安已於晚上約7時50分獲保釋離開警署，其餘3人今晚稍後亦將獲保釋。

新港城中心內有數百名市民聚集，合唱批評警察的《肥媽有話兒》，又高叫「保安無罪，釋放保安」、「解散警隊，刻不容緩」等口號，有人在商場圍欄貼出「聲援盡忠職守保安」標語。

【20:05】新港城中心外的防暴警察上車離開。

【20:00】一批防暴警察進入新港城中心商場範圍，走到港鐵馬鞍山站外觀察極短時間後即轉身離去，在商場內逗留時間不足兩分鐘，其後在商場外戒備。商場內市民見到防暴警察，即起哄指罵他們是「黑社會」。

【19:48】新港城中心的商場中庭已有逾200名市民聚集，市民除繼續合唱《願榮光歸香港》外，亦曾高叫「保安無罪，釋放保安」、「香港人，反抗」等，以及批評警察的口號。有人舉起「馬友聲援被捕保安」、「譴責黑警非法闖入」的紙牌。

【19:36】港鐵馬鞍山站連接新港城中心的出口已落閘，引起在場部分市民不滿，質疑港鐵未到晚上8時收車時間即落閘。站內有廣播稱市民可使用其他出口出入車站。

【19:23】有市民在新港城中心收集簽名，希望聯署去信警方要求交代事件；工黨亦收集市民聯署支持涉事保安。商場內現時約有百多名市民聚集。

【19:18】有市民在新港城中心內播放《願榮光歸香港》，之後市民齊聲高叫「光復香港 時代革命」。

【19:11】晚上約7時，商場內開始有市民聚集。新港城中心內英皇戲院的職員表示，戲院因商場提早關門而要提早暫停營業，按公司慣例，已購買稍後場次的市民可憑票更換其他場次的戲票。

警方表示，周一（7日）晚上接報有人破壞新港城中心的店舖及連接商場的港鐵馬鞍山站設施，警員到場後，有人涉嫌一度阻礙警務人員進入商場；警員進入商場後，「亦有人阻礙人員進行調查」。警方今午（9日）在馬鞍山區，拘捕年齡介乎28至62歲的三男兩女，涉「阻礙警務人員執行職務」，案件交沙田警區重案組第二隊跟進。

【18:27】有網民發起晚上7時半到新港城商場聲援被捕人士，商場管理處發出告示，因應可能出現大型公眾活動，為顧及商戶及顧客的安全，商場將提早於晚上7時暫停營業；部份商舖於晚上6時許開始落閘。

【17:38】據了解，有仍然當值的保安表示，被捕5名保安今午3時半準時上班，其後其上司指示5人自行前往馬鞍山警署，相信5人是抵達警署後被捕。消息指出，保安公司已安排律師協助5名被捕保案。

警察公共關係科署理總警司江永祥周二（8日）曾在記者會表示，根據《警隊條例》第50條，若警員有理由相信某地方有人干犯罪行，而警員需要拘捕，則毋須手令亦可進入該處處理。

【17:16】防暴警前晚（7日）進入馬鞍山新港城中心，保安員頂着大門阻止防暴警進入不果，一名男子在商場被制服。沙田區議員麥潤培接受《明報》訪問證實，今早（9日）接獲消息指出，5名男女涉「阻差辦公」被捕，但暫未能確認被捕5人是否全為新港城中心的保安。

麥潤培向本報表示，昨晚（8日）仍見到前晚有份在商場門口阻擋警員的保安當值，但今早接獲涉事者被捕的消息。他認為，今次是警方比濫捕更嚴重的公報私仇，批評警方「將自己擅闖私人屋苑的惡行染白」，擔心警方藉此恐嚇保安業界，令他們不敢再阻止警察做任何事。

警察公共關係科署理總警司江永祥昨在記者會稱，警方當晚是接報商場內店舖及連接商場的港鐵馬鞍山站受破壞，需「穿過商場」才可到場，但被保安拒絕。有馬鞍山街坊昨日接受本報訪問時形容，防暴警衝入新港城中心的行為「如狼似虎」，「無諗過香港警察係咁樣」；又稱讚商場保安「好勇」，感謝他們盡本分阻止警方無理進入私人地方。

本報記者正向警方了解事件。

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