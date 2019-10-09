【區議會選舉】新民黨4人報名參選區議會 (17:00)

新民黨主席葉劉淑儀及常務副主席、保安局前局長黎棟國等人，今早陪同4名參選人到東區法院大樓報名。葉劉淑儀表示，新民黨今年共有28位黨員參選，包括5名參選香港島選區、5名參選新界西選區、1名九龍西選區，以及17名參選新界東選區，參選人的平均年齡為38歲，其中5位為女性。
黎棟國表示，現時香港社會的地區民生正受一股暴力影響，居民外出都人心惶惶，新民黨會大力向選民宣傳，他們需要和平、安靜、理性的社區，讓居民可享和諧幸福的生活，新民黨必定會聯同所有愛好和平、理性的居民，向暴力說不。
參選西灣河區的林梓鴻表示，熟悉當區環境及居民需要，區內部分民生議題被忽視，希望可出一分力為街坊服務，改變社區。
服務康怡區的周卓然說，作為年輕人，有責任站出來為社會服務，希望透過參選，和平及理性反映聲音予政府各部門。他認為，康怡區需要長遠時間發展，未來會盡心盡力做實事，希望為社區帶來新改變。
參選太古城東的郭浩景表示，對當區事務如交通、環保等心同感受，希望透過參選，為區內種種社區問題尋求解決方法，改變社區環境。出選康山區的劉聖雪則說，希望努力與居民建立更美好的社區，帶來新改變。
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