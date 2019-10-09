警員騙女網友15萬囚8月　求情稱曾獲盧偉聰嘉許 (16:38)

25歲警員張永亭，原被控3項欺詐及一項妨礙司法公正罪，其中妨礙司法公正罪獲不提證供起訴。

辯方求情時稱被告父親於2017年去世、其母患病、其兄做散工為主，故被告為家庭經濟支柱，亦須支付其母的醫藥費；被告於學堂畢業後修讀犯罪心理學，每年須支付4.6萬元學費，因此財政有困難。被告原打算與事主結婚，以為婚後事主會原諒他；亦已向另名友人借貸向事主還款，故事主除感情外，並無其他損失。

辯方又透露，被告早前於毒品調查科擔任警員，更曾獲73封嘉許信，包括由警務處長盧偉聰撰寫的嘉許信。辯方指被告不懂處理感情，又稱他對社會有貢獻，重犯風險低，望法庭輕判。

惟裁判官指案情嚴重，涉案金額龐大，且被告違反誠信，利用事主的信任和感情欺騙她超過一年，並犯案超過20次。無論被告背景如何，監禁是唯一選擇，判處被告監禁8個月。

案情顯示，被告於2015年6月利用交友程式認識於財務公司工作的事主，並向事主訛稱自己為臥底警員，二人發展成情侶關係。交往一個月後，被告稱需償還按揭及汽車貸款，向事主要求借貸1.2萬元，並承諾會歸還，事主於2015年7月18日至2016年6月9日先後14次轉帳共6.9萬元予被告，亦以WhatsApp傳送收據。

另於2016年7月被告訛稱腦內有血塊需籌醫藥費，事主於2016年7月16日至12月10日期間，6次轉帳共2.65萬元，並以WhatsApp傳送單據予被告。

至2017年初，被告向事主訛已轉任倫敦金交易銷售員，因工作需購買一隻價值6.2萬元的勞力士手表，若事主替他購買手表，他會每月向她償還2000或3000元。被告曾向廉署人員否認要求事主借貸或買手表，惟被告本年1月被捕時，被發現其手機有涉案手表的影像。

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