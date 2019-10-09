梁天琦就暴動罪刑期上訴　指原審偏頗誤將其他罪責納入刑期 (16:15)

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梁天琦今由資深大律師駱應淦代表，律政司則由刑事檢控專員梁卓然代表，由署理首席法官潘兆初、上訴庭法官朱芬齡和彭偉昌審理。就刑期上訴方面，駱應淦認為，原審法官彭寶琴錯誤地把陪審團當時未能對梁作有效裁決、涉砵蘭街暴動罪的事件，在判刑時考慮其中，又認為彭官錯誤地把當晚的事視為有預謀、有組織和計劃的行為，以及把當晚其他街道發生的縱火事件納入判刑考慮。駱應淦指出，彭官當時把梁天琦戴口罩、眼罩和頭盔的行為視為有預謀的行為，但相關裝備只防止他被認出，亦不帶攻擊性，又指彭官當時引用的英國案例，該案情所涉暴動行為超過10個小時，比本案嚴重，認為彭官的判刑偏頗。

駱應淦又指出，彭官判刑時把快富街的起火事件包含其中，惟上述事件在梁天琦於亞皆老街被捕後才發生，彭官亦沒說明梁天琦如何參與其中，認為上述事件不應被納入判刑基礎。

他舉例指出，若把同一暴動場合中燒車和叫口號的行為給予同樣刑責，做法籠統和不公道，又指出另一宗同涉2016年旺角大衝突的「楊家倫案」中，該被告涉燒的士的行為只被判囚4年9個月，認為梁天琦的刑期過重。

至於定罪上訴方面，代表盧建民的大律師劉偉聰指出，《公安條例》內的「公眾地方內擾亂秩序」、「非法集結」和「暴動」罪屬層層遞進的控罪，所涉的控罪元素亦不同，認為原審法官對陪審團作指引時，將「共同目的」和「犯罪意圖」混淆。

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