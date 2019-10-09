教育局發布幼稚園概覽網上版　涵蓋全港約1050所幼稚園資料 (16:00)

教育局表示，概覽包括在2019/20學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園在2019/20學年的核准學費等。如幼稚園已參加計劃，概覽會顯示扣減政府資助後的核准學費。家長亦可參看有關學校的收費證明書，查閱核准收費，包括學費及膳食費（如適用）的詳情。

概覽同時登載各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、主要代辦項目參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等。所有參加計劃的幼稚園亦須同時公開主要開支範圍的支出比例。概覽亦設有「對非華語學童的支援」及「對有特殊需要的學童的支援」欄目，方便家長參考。

教育局指出，概覽會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至已上載的最近期的質素評核報告。概覽設有英文版編印本，讓非華語學童家長更容易及全面掌握幼稚園的資料。

概覽設有流動應用程式版（iOS及Android），以供下載。編印本將於本月31日起，放置在教育局區域教育服務處、民政事務總署民政諮詢中心、衛生署母嬰健康院、社會福利署綜合家庭服務中心、各公共圖書館、民政事務總署資助的少數族裔人士支援服務中心等地點，供家長查閱。

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