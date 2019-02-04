【逃犯條例】警昨重推「反暴力報料熱線」　Line平台無法使用　發言人：開戶24小時已超5000名好友上限 (19:15)

大批網民號召LINE的香港及台灣用戶，檢舉警方的「報料」帳戶，劉先生承認收到大批來自香港及台灣的舉報，按一般做法，香港和台灣的客戶服務部會共同處理舉報，審視被舉報的內容有否違反LINE的條款，以決定不同程度的罰則。

劉先生續稱，本港暫未有政府部門或機構向LINE申請官方帳號，指警方如有需要，可向LINE的香港部門聯絡，LINE將按個別個案審批。

【15:37】警方昨（8日）重推「反暴力報料熱線」，用WeChat、Line、電話及電郵接收報料。惟記者今日（9日）嘗試使用Line加入警方報料帳號時，平台顯示「Error（錯誤）」信息。本報正向警方查詢有關情況。

本報記者今午用根據警方提供的報料平台Line ID「hkpf53333103」，雖成功搜尋到帳號，但按下「Add（加入）」後，平台即顯示錯誤信息。

另外，Line是台灣網民常用的通訊軟件，台灣女星鄭家純（雞排妹）在Instagram的動態更新，示範如何檢舉「香港警察反暴力報料熱線」Line帳號。她選擇的檢舉理由為「騷擾行為」，檢舉後並封鎖有關帳號。

警方上月亦曾推出10條「反暴力報料熱線」，但短短4日即遭WhatsApp全數移除。資訊系統部高級警司陳志勇昨表示，由於WhatsApp公司不同意警方使用該平台，故今次沒有用該平台設立報料熱線。

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