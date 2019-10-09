【區議會選舉】馮檢基報名參選尖沙嘴西　稱撞區應用民調解決 (14:48)

馮檢基稱，6月前無意參選，及後九龍城楊振宇聯絡他，稱應找人挑戰建制派，並說民主派若有年長的資深前議員出戰應更有效，故邀請他出戰。他落區蒐集資料後認為可出戰。

馮檢基去年參加民主派初選時，稱是最後一次出戰，他今日稱「最後一次」是對民協提出，又強調「每個人決定選唔選，都係政治權利」。

至於撞區問題，他說曾有中間人安排他們商討，但安排不到，指出對方不考慮其他區。馮檢基強調可做民調，如對方民調較高，他可不出戰；但如堅持出戰，亦可給予選民多一個選擇。

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