休班警攜私煙冰毒「偉哥」過關　見感化官遲到歸咎上司太忙、示威阻交通 (14:19)

早前認罪的被告馬道宸（46歲）報稱為警員，被告的4項控罪指稱，他今年4月8日在羅湖管制站海關人員大堂內，未經進口許可下輸入違禁藥物，即一粒俗稱「偉哥」的含昔多芬藥丸；藏有0.09克冰毒及相關膠管和膠樽等；以及藏有238支未完稅香煙和未就香煙向海關人員申報。

感化報告指出，被告不願意向感化官提供家庭資料，指被告態度不合作。辯方稱當中有誤會，被告只是不想感化官聯絡他80多歲的父母，讓雙親得悉此案。

感化報告又指出，被告兩次約見感化官都遲到。辯方解釋，被告首次和感化官會面前，須向上司索取加許證明，惟上司工作繁忙，令被告遲了兩小時；至於第二次會面遲到45分鐘，是因為示威活動令交通受阻。

署理主任裁判官蘇文隆反問辯方律師，以後會否發生同樣情況，辯方承諾不會。蘇官決定將案件押後至12月4日判刑，以索取進一步感化報告，被告亦須受連串驗尿測試，其間被告保釋條件不變。

案情指出，案發日早上7時半，被告經羅湖管制站返港，途經入境大堂海關的綠色通道時，遭海關人員截停，之後在他身上及行李搜出控罪所列物品。被告被捕時，拒絕回答任何問題。據了解，被告為交通警員，3年前因公受傷轉任文職工作，為止痛而聽從朋友建議服用冰毒，聲稱案發時他首次吸毒。

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