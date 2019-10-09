休班警攜私煙冰毒「偉哥」過關　見感化官遲到歸咎上司太忙、示威阻交通 (14:19)

休班警員今年4月經羅湖返港，在入境大堂遭海關截停時揭發身上及行李藏有冰毒、「偉哥」和238支未完稅香煙；休班警早前承認各一項未根據並按照入口許可證的規定輸入禁運物品、藏毒、藏有應課稅品和未有向海關人員申報罪名。辯方在庭上透露，被告約見感化官遲到，解釋是示威造成交通問題。裁判官將案件押後至12月4日判刑，其間被告獲准繼續保釋。
早前認罪的被告馬道宸（46歲）報稱為警員，被告的4項控罪指稱，他今年4月8日在羅湖管制站海關人員大堂內，未經進口許可下輸入違禁藥物，即一粒俗稱「偉哥」的含昔多芬藥丸；藏有0.09克冰毒及相關膠管和膠樽等；以及藏有238支未完稅香煙和未就香煙向海關人員申報。
感化報告指出，被告不願意向感化官提供家庭資料，指被告態度不合作。辯方稱當中有誤會，被告只是不想感化官聯絡他80多歲的父母，讓雙親得悉此案。
感化報告又指出，被告兩次約見感化官都遲到。辯方解釋，被告首次和感化官會面前，須向上司索取加許證明，惟上司工作繁忙，令被告遲了兩小時；至於第二次會面遲到45分鐘，是因為示威活動令交通受阻。
署理主任裁判官蘇文隆反問辯方律師，以後會否發生同樣情況，辯方承諾不會。蘇官決定將案件押後至12月4日判刑，以索取進一步感化報告，被告亦須受連串驗尿測試，其間被告保釋條件不變。
案情指出，案發日早上7時半，被告經羅湖管制站返港，途經入境大堂海關的綠色通道時，遭海關人員截停，之後在他身上及行李搜出控罪所列物品。被告被捕時，拒絕回答任何問題。據了解，被告為交通警員，3年前因公受傷轉任文職工作，為止痛而聽從朋友建議服用冰毒，聲稱案發時他首次吸毒。
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