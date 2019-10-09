【旺角大衝突】佔旺女村長被控暴動　法官裁表證成立明續審 (14:03)

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被告畢慧芬（23歲）否認兩項暴動罪，案件今日在區域法院續審。據被告與警方會面錄影，被告稱案發時曾「幫手掘磚」，然後交予身邊政見相近「志同道合」的人，之後看見他們用磚頭襲擊警方，便沒有掘磚，強調自己沒有「掟磚」。被告又指出，搬運𥖁頭時沒有留心，腳趾曾被擲中受傷。

警方會面中向被告展視新聞照片及錄像，拍攝到被告在案發現場，分別蹲下掘𥖁，以及把物件放入火種。被告承認照片及錄像是她本人，但強調把物件放進火種「唔係縱火」，解釋「嗰啲係街邊垃圾，無理由要清潔工人執⋯⋯當時冇垃圾桶，咪擺埋落去（火種）囉」。

警方在會面中又不斷詢問被告，是否認識其他「志同道合」人士，「有冇佢姓名？」，「有冇佢聯絡電話？」，「你認唔認識掟𥖁嘅人？」被告曾透露一名朋友姓名，又說手機中有他聯絡電話。資料顯示，被告兒時腦部發展遲緩，有輕度智障，亦患有羊癇症，更有認知障礙，溝通能力較差。

控方表示完成舉證，法官裁定案件表面證供成立，並給予時間被告與其法律代表商討下一步決定，押後至明早續審。

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