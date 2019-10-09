可疑蒙面男現身已落閘上水站內　持懷疑警用電筒胡椒噴劑指嚇街坊 (11:49)

有網上片段顯示，昨晚約11時，有途人途經上水站B出口對開，發現一名戴鴨嘴帽、以面巾遮面、身穿藍衣的可疑男子於已落閘的站內徘徊，其背後亦有一名戴黑色口罩的白衣男徘徊、三名戴上口罩的黑衣男子及一名戴上口罩的紅衣男於入閘機後，於是舉起手機拍攝站內情況。

藍衣男子發現有人舉機拍攝，立即指罵拍攝者，呼喝「先生你咩事呀，行開！」拍攝者隨即質問對方為何聯群蒙面逗留站內，藍衣男子立即取出強光電筒照射站外街坊，並不斷呼喝在場者「行開」。藍衣人所使用的強光電筒不斷閃爍，被在場市民質疑該男子正使用近期警方常用以照射傳媒鏡頭的電筒，質疑該男子為假扮「示威者」破壞港鐵設施的警員。

從另一網上片段所見，愈來愈多市民包圍港鐵站，藍衣男子不斷以粗言喝罵街坊，及後又舉起一支疑似胡椒噴劑朝向閘外，最終未有施放，後來街坊散去，有防暴警員到場，惟逗留短時間後，沒有帶走任何人便離開。

有讀者向本報表示，昨晚近10時途經上水站時，已發現一批戴鴨嘴帽的可疑黑衣男於站內徘徊，當時該批男子未有蒙面，亦未有破壞閘機，站外亦有最少5輛警車，故不以為意；後來從網上得知該批可疑男子蒙面並手持懷疑警用裝備指嚇街坊，擔心該批可疑男子實為喬裝示威者的警員。

本報正向港鐵及警方查詢事件，了解該藍衣人及其他閘內蒙面男子的身分。

另外，今（9日）凌晨1時許，有市民發現港鐵馬鞍山線第一城站，有不明人士於站內不斷向外重擊鐵閘，大閘被擊至彎曲受損。