【禁蒙面法】記協主席：警硬扯記者面罩做法不文明 (11:09)

相關報道：記者投訴被警扯面罩 警：新例需時磨合

刑事總部高級警司吳卓衡昨午（8日）表示，新例實施只有數天，需要時間磨合。楊健興表明，記者不需要磨合，他們其實只是個別在做需要做的事，李家超亦清楚說明《禁蒙面法》不會影響傳媒採訪，責任在於前線警員應被告知，記者採訪時可戴面罩。

對於警員若合理相信面罩「阻止辨識身分」，可要求該人除去有關蒙面物品，楊健興認為，法律的確賦予警方很大權利，但同時表明須有合理理由，包括專業的記者可獲豁免。他重申，《警察通例》要配合記者採訪，憲法上，政府亦有責任維護新聞自由、公眾知情權。

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