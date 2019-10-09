【逃犯條例】零售業飲食業慘淡　促政府助呼籲業主減租 (10:45)

稻苗學會第一副主席馬健亮出席同一節目指出，飲食業開始出現倒閉潮，近期已有約100間食肆倒閉，估計令約2000人失業。他說，很多倒閉的商舖仍未有人願意接手。

謝邱安儀表示，8月份旺季數據零售額下跌23%，較SARS期間更差，其中受影響最嚴重的鐘表珠寶等中高檔銷費品生意跌幅近半，其次是服裝鞋類，化妝品等也下跌三成。10月黃金周去年生意不錯，而今年因示威活動等關港鐵、關商場，街舖也因示威關閉，人流大跌，估計10月份跌幅會「誇張」。飲食界方面，馬健亮表示，預見中小企會繼續有倒閉潮，現時的收入絕不夠交租。

馬健亮指出，油尖旺銅鑼灣等遊客區是重災區，近日有商場食飲生意跌幅超過八成，業界要靠「燒脂肪」維持。除了租金壓力，人力成本也佔了三四成，經營要靠現金流，食肆生意大跌容易倒閉。飲食業曾邀請領展商討減租問題，獲回覆稱會按個別情況處理。

兩人均表示，業界都幾乎不再聘用散工，長工則輪流放假，包括有薪假及無薪假，某些商戶更會「處理」表現欠佳員工。

馬健亮希望政府盡快平息風波，現時的紓緩措施如一系列費用減免，幫助不大，希望可以獲差餉、水電煤寬免或津貼等，最終希望政府除了帶頭減租，更可呼籲以至施壓令業主減租，包括領展及港鐵。

馬健亮又建議大幅度豁免上年度利得稅，希望在非常時期，可保員工飯碗，因為失業率上升會令社會更不安。他又建議政府待事件緩和即推出部署推出消費券，認為對經濟可以起很大作用。

逃犯條例 相關報道：

港鐵新指引：員工遇示威可棄站

新屋嶺旁建警察訓練中心 政府：網傳反恐基地失實