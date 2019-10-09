【禁蒙面法】鍾國斌：禁蒙面反效果多於正面　田北辰：非適當立法時機 (10:25)

鍾國斌認為，《禁蒙面法》的條文不清晰，生效後反效果多於正面效果，令社會產生更多摩擦。他指出，政府今次以「先訂立，後審議」的方式實施《禁蒙面法》，未經諮詢，如在立法會舉行公聽會，未免太倉卒，令近日社會激發更多爭拗及衝突事件。

他續說，不知道特首林鄭月娥在衡量什麼，她在「社區對話」後數日便引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，相信難再有市民願意與她對話。

港區人大代表田北辰在同一節目稱，香港長遠要訂立《禁蒙面法》，但現時並非適當時機，政府應承諾在社會事件平息後成立獨立調查委員會，紓緩社會上很多的訴求。他認為，警員因怕政治問題未被處理，已經「就住就住」拉人，惟年輕人認為抗爭是為彰顯公義，希望政府會回應其餘訴求，卻忽略了自己其實在支持「不知所謂、唔知目的係咩嘅一班暴徒」。

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