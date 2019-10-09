港鐵觀塘站明重開 (23:11)

【09:40】港鐵表示，直通車服務作以下調整：

·由廣州往紅磡的直通車班次Z805、Z809、Z819取消；

·由紅磡往廣州的直通車班次Z804、Z810、Z818取消；

·其餘所有南行及北行班次維持正常。

【07:17】港鐵今日（9日）重開大部份車站，7個車站仍然關閉，相關鐵路線列車不停該7個車站，包括觀塘線的觀塘站及旺角站；將軍澳線的將軍澳站及坑口站；馬鞍山線的車公廟站、沙田圍站及石門站。港鐵表示，為騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於今晚8時結束。

輕鐵方面，4條路線暫停，包括705、614、615、751P。另外，706、751線在天水圍區改道；751線在屯門區不停友愛站；所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站。

機場快線由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務；香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。港鐵會按情況決定今晚8時後的服務安排。

港鐵表示。會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等，但假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。