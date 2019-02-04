【逃犯條例】23歲司機響應慢駛　判80小時社服令罰6000元 (21:30)

被告姚志鋒被控各一項快速公路的車路上將汽車停下或致使該車輛停定不動、司機沒有按照展示標準登記號碼、使用裝有非法視像顯示器的汽車、使用窗門作出改動或增補的汽車，以及在汽車移動時使用流動電話。

案情指出，8月5日早上警員於屯門公路路肩巡邏，早上7時42分，警員發現被告及同案另一被告各駕駛一輛私家車，開着危險警示燈，且前面無障礙物時，以每小時20公里駕駛。前面車輛一度以每小時10至20公里駕駛，被告的車跟隨，同時被告左手拿着手機。警方截停涉事車輛，以危險駕駛拘捕被告。

被告在警誡下承認，響應Telegram群組號召參加慢駛活動。被告的車輛攝錄機片段顯示，涉案車輛與其他車在青山道集合後慢駛，並用1分30秒駛至屯門公路，導致交通擠塞；片段亦顯示涉事車輛曾突然切線。

辯方表示，感化官報告正面，指出被告獲得家人支持，以後處事會小心；另說被告犯事前未有深思熟慮，事後深感悔疚。裁判官終判被告接受80小時社會服務令及罰款6000元。

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