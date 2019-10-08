【禁蒙面法】記者投訴被警扯面罩　警：新例需時磨合 (22:15)

《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）本月5日起實施，保安局長李家超曾表示記者將獲豁免，惟記協已接獲多宗有關警員執法時強行扯脫記者面罩的投訴。刑事總部高級警司吳卓衡今午（8日）在記者會表示，法律包含免責辯護，惟新例實施只有數天，仍需要時間磨合，但他相信「同事要明白內容不難」。