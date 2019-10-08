【禁蒙面法】記者投訴被警扯面罩　警：新例需時磨合 (22:15)

《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）本月5日起實施，保安局長李家超曾表示記者將獲豁免，惟記協已接獲多宗有關警員執法時強行扯脫記者面罩的投訴。刑事總部高級警司吳卓衡今午（8日）在記者會表示，法律包含免責辯護，惟新例實施只有數天，仍需要時間磨合，但他相信「同事要明白內容不難」。
吳卓衡表示，法律沒寫明哪種職業一定獲豁免，是視乎合理辯護，若該人當時合符記者身分工作，應該會被豁免，警方亦會給予前線同事更多指引。記者會上，傳媒數度問警方會否就強行扯記者面罩的事道歉，警方沒正面回應。警察公共關係科署理總警司江永祥補充，歡迎記者展示記者證，以減低工作上誤會。
《禁止蒙面規例》提及「該人當時身處有關集結、集會或遊行，正在從事某專業或受僱工作，並於正在作出與該專業或受僱工作相關的作為或活動時，為了該人的人身安全，而使用有關蒙面物品」，屬合理辯解。（相關文章：禁蒙面法小資料）
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