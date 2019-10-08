姚連生中學外牆遭塗鴉　有蒙面者今午爬進校園　校方報警 (21:20)

垃圾桶雞蛋扔往校門

今午放學後，數十名身穿校服的學生、市民在校門外聚集。下午約4時半有身穿黑衣的蒙面者，一度爬入校內。之後數人將行人路欄杆放在校門，堵塞入口，有人將垃圾桶、雞蛋扔往近校門位置。下午約5時半，防暴警察到場驅散，在場的人離開。校方被問及有否報警時說「沒有補充」。

關注組稱不滿校方包庇欺凌者

據「保良局姚連生中學反送中關注組」Instagram，關注組不滿校方包庇欺凌者及打壓在校生，發起今日「接放學」行動，呼籲街坊到場聲援。學校今日向學生發通告稱，上周兩名學生有肢體碰撞，已即時調查及協助受困擾學生。

教育局表示，已就事件與該校聯絡，知悉校方已報警及啟動危機應變小組，局方會與學校跟進事件及提供適切支援。教育局強調，學校不容許任何暴力或刑毁行為，局方並與教育界一致反對政治入侵校園，以及針對學校或學生的暴力行為，嚴厲譴責有關行為，並支持校方把案件交由警方嚴正調查。

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