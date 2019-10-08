【禁蒙面法】泛民提覆核月底審　官：立法會仍可修改或廢除《緊急法》 (21:50)

政府本月5日起實施《禁蒙面法》後，24名民主派立法會議員隨即申請司法覆核和臨時禁制令，高院拒頒禁制令，但安排本月底舉行合併聆訊，今日（8日）頒下書面理由。法官指出，在「先訂立後審議」程序中，下周三（16日）將復會的立法會仍可修改或廢除整條《緊急法》，認為本案涉重要和複雜議題，應及早進行司法覆核聆訊。
法官林雲浩指出，要就懸而未決的覆核案件申請暫緩有關條例，申請人必須向法庭展示表面證據，顯示涉案條例屬無效，或對申請人造成嚴重和不可挽回的傷害，惟本案申請人未能作相關證明，並在政府一方未有機會準備證據或完整論據後作緊急開庭，形容本案涉重要和複雜議題，故及早進行司法覆核聆訊屬較好做法，又指出即將復會的立法會仍可修改或廢除整條《緊急法》。
就申請方質疑《禁蒙面法》無阻暴力行為的說法，林官不認為條例因而喪失其立法原意，同時形容政府一方指蒙面帶「壯膽效果」，及參與合法集會的市民應遠離非法和暴動場合的說法，帶有一定說服力，指出部分蒙面者縱火、投擲汽油彈和腐蝕性液體，以及打人等行為，暴力程度有所上升，保障公眾安全屬重要考慮之一。
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