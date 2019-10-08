【禁蒙面法】泛民提覆核月底審　官：立法會仍可修改或廢除《緊急法》 (21:50)

法官林雲浩指出，要就懸而未決的覆核案件申請暫緩有關條例，申請人必須向法庭展示表面證據，顯示涉案條例屬無效，或對申請人造成嚴重和不可挽回的傷害，惟本案申請人未能作相關證明，並在政府一方未有機會準備證據或完整論據後作緊急開庭，形容本案涉重要和複雜議題，故及早進行司法覆核聆訊屬較好做法，又指出即將復會的立法會仍可修改或廢除整條《緊急法》。

就申請方質疑《禁蒙面法》無阻暴力行為的說法，林官不認為條例因而喪失其立法原意，同時形容政府一方指蒙面帶「壯膽效果」，及參與合法集會的市民應遠離非法和暴動場合的說法，帶有一定說服力，指出部分蒙面者縱火、投擲汽油彈和腐蝕性液體，以及打人等行為，暴力程度有所上升，保障公眾安全屬重要考慮之一。

禁蒙面法 相關報道：

10．6晚灣仔26人被捕 14人控違《禁蒙面法》下午提堂

林鄭月娥：法例為阻嚇未成年人者參與示威 暫無計劃啟動《緊急法》訂新法例

首宗禁蒙面兩被告提堂 保釋下月訊 周日拘118人 兩人12歲

的士深水埗撞傷人 警拘一青年涉暴動 的士司機未被捕