康文署僅半小時通知關閉設施　市民批「即興封場」擾民 (21:00)

對於康文署突然提早關閉轄下設施，連續兩日也受影響的市民林小姐感到非常不滿，她直斥：「政府部門究竟想點？這樣擾民是為了增加民怨，入抗爭者數嗎？」、「這樣玩市民，政府實在低估了會激發的民憤。」

林小姐對明報網站表示，今晚原本8時半在青衣楓樹窩體育館上瑜伽班，但傍晚6時半才接到導師通知，因為體育館7時要關閉，瑜伽班要取消。她批評康文署「即興封場」，她說：「今晚同一地點兩堂瑜伽班，7時和8時半，7時班的同學更慘，收到通知時肯定已在途上……實在太離譜。」

林小姐亦提及，昨日（7日）前往天水圍天暉體育館的室內緩跑徑跑步，中午時已致電體育館問清楚開放時間，當時接聽的工作人員表示照常開放至晚上11時，但結果「跑跑吓，有個工作人員突然通知下午4點關門」，非常掃興。

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