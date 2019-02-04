【逃犯條例】報道指警被裁判官拒處理緊急手令　司法機構回應嚴格依法處理　不服可提司法覆核 (20:05)

有報道指警方於周日（6日）向在假期輪班的裁判官申請搜查上周五（4日）在元朗大馬路被警員槍傷大腿的14歲學生的寓所，結果部分沒有接電話，部分裁判官掛斷電話，部分甚至表明沒有急切性拒絕簽署，又引述消息指出警方先後聯絡9名裁判官。司法機構今（8日）回應，司法機構一般安排4位裁判官編入每兩星期輪替一次的當值表，負責處理平日辦公時間外、周末和假期的緊急申請，包括搜查令申請，裁判官處理緊急申請時均嚴格依照法律。
司法機構稱，裁判官處理搜查令申請的決定可被司法覆核，如申請人不服決定，合適的做法是依照現行司法系統的程序作出跟進。
司法機構不適宜評論個別個案。不過，發言人指出，有關執法機關會獲告知4位當值裁判官的聯絡電話，若需於辦公時間外作緊急申請，可聯絡其中一位當值裁判官；假如該位裁判官未能即時聯絡上，有關執法機關可立即致電另一位當值裁判官，這是考慮到實際情況下，把4位裁判官列入當值表的原因；而所有裁判官處理緊急申請時均嚴格依照法律，考慮呈交的事實和細節。
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