【逃犯條例】10．7總督察黃埔拔佩槍　江永祥：只指向地面 (18:54)

江永祥表示，警方昨晚約9時及11時，兩度在黃埔德民街掃蕩暴徒設置的路障，晚上11時許準備離開時，警車不停被暴徒用磚頭、玻璃樽等硬物投擲，警員下車驅散，惟「暴徒仍不停向同事投擲雜物，以及圍埋嚟同事嗰度」，總督察覺得被大批人包圍及擲物，「會對我們的同事，很有機會身體會受嚴重傷害」，故拔出佩槍，但只指向地面；其他警員成功用胡椒噴劑令靠近的暴力示威者散去；危險解除後，總督察已將佩槍放回槍袋。

外界關注荃灣中槍青年持白棍 江：是白色鐵通

10月1日荃灣衝突中，一名青年中槍，及後坊間質疑青年當時手持白色棍狀物非鐵通。江永祥今表示，那是白色鐵通，當時在場警員處理罪案現場，檢走的不止白色鐵通，還有外界關注的深色鐵棍，也有磚頭、其他鐵枝等，警方從無說過檢到的證物也屬於該名槍傷者。江補充，案件他日經法庭審訊，證物會公開呈現出來。

相關報道：手持白色棍狀物 網民質疑非鐵通