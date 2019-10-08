【逃犯條例】10．7總督察黃埔拔佩槍　江永祥：只指向地面 (18:54)

昨晚（7日）防暴警察在港鐵黃埔站外與途人爭執，人群中一名紅衣男子站在一名總督察面前，無任何動作或開口指罵情況下，被警察推開，總督察一度拔出佩槍。警察公共關係科署理總警司江永祥今（8日）在記者會稱，總督察當時認為被大批人包圍及擲物，可能對同袍身體有嚴重傷害，故拔出佩槍，但無指向任何人。
江永祥表示，警方昨晚約9時及11時，兩度在黃埔德民街掃蕩暴徒設置的路障，晚上11時許準備離開時，警車不停被暴徒用磚頭、玻璃樽等硬物投擲，警員下車驅散，惟「暴徒仍不停向同事投擲雜物，以及圍埋嚟同事嗰度」，總督察覺得被大批人包圍及擲物，「會對我們的同事，很有機會身體會受嚴重傷害」，故拔出佩槍，但只指向地面；其他警員成功用胡椒噴劑令靠近的暴力示威者散去；危險解除後，總督察已將佩槍放回槍袋。
外界關注荃灣中槍青年持白棍 江：是白色鐵通
10月1日荃灣衝突中，一名青年中槍，及後坊間質疑青年當時手持白色棍狀物非鐵通。江永祥今表示，那是白色鐵通，當時在場警員處理罪案現場，檢走的不止白色鐵通，還有外界關注的深色鐵棍，也有磚頭、其他鐵枝等，警方從無說過檢到的證物也屬於該名槍傷者。江補充，案件他日經法庭審訊，證物會公開呈現出來。
相關字詞﹕禁蒙面法 禁蒙面法香港 禁蒙面法條例 禁止蒙面規例 禁制令禁蒙面 反蒙面法 蒙面法 蒙面法口罩 逃犯條例 反修例 遊行 示威 集會 記者 記協 李家超 編輯推介