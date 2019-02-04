【逃犯條例】馬鞍山新港城保安阻警硬闖不果　江永祥：店舖受破壞警接報處理 (17:38)

江永祥：警撞記者感「唔好意思」

江永祥表示，警員昨晚約8時接報到達商場後，已多次解釋因有罪案發生，需進入商場處理，但遭保安拒絕，警員「只能夠推開商場的門口，進入商場處理事件」。當時商場內有約30人聚集叫囂，並以激光筆照射警員，警員追截期間，一名記者「站在路中心」被撞倒，警員扶起對方。江永祥說，警員對執行職務時撞倒記者感「唔好意思」，重申警員「有事件要處理時，好多時未必顧及得咁多」，要求記者「工作期間要多加留意」。

他又稱，根據《警隊條例》第50條，若警員有理由相信某地方有人干犯罪行，而警員需要拘捕，則毋須手令亦可進入該處處理。

本月4至7日拘241人

江永祥表示，警方自6月初至今，共就反修例示威拘捕2363人，年齡介乎12至83歲，涉非法集結、暴動、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、阻差辦公、刑事毁壞、襲警、違反《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）等，其中241人在上周五（4日）至昨日（7日）被捕，年齡介乎12至54歲。

77人涉違法蒙面被捕

自《禁蒙面法》本月5日起實施，警方共就該規例拘捕77人，年齡介乎12至41歲，其中74人涉身處非法集結時用蒙面物品，其餘3人涉拒絕按警員指示除去遮擋面容的物品。

江永祥又表示，警方在上周五至昨日，共使用367發催淚彈、106發橡膠子彈、15發布袋彈及30發海綿彈；另有14名警務人員受傷。

馬鞍山新港城中心 相關報道：

馬鞍山街坊讚新港城中心保安「好勇」 嘆「無諗過警察係咁樣」

警方記者會 其他報道：

10．7總督察黃埔拔佩槍 江永祥：只指向地面

警察報料熱線「翻生」 增WeChat、Line無WhatsApp

逃犯條例 相關報道：

涉咬斷警員手指港大生轉區院審訊

警察報料熱線「翻生」 增WeChat、Line無WhatsApp

【光復屯門公園】涉暴動19歲學生准改保釋條件 官促旁聽者勿遮面

兩男涉管有爆炸品攻擊性武器 再提堂准改宵禁令

梁君彥：立法會復會下周三四發黃色警示 維修費約4000萬元

上周五14歲學生元朗中槍 校方明言不譴責警方開槍