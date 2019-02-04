【逃犯條例】馬鞍山新港城保安阻警硬闖不果　江永祥：店舖受破壞警接報處理 (17:38)

昨晚（7日）一批防暴警察欲進入馬鞍山新港城商場時，強行推開被商場保安擋住的門入內，並推跌正在直播的《立場新聞》女記者。警察公共關係科署理總警司江永祥今午（8日）在記者會上稱，當時警方接報商場內店舖及連接商場的港鐵馬鞍山站受破壞，需「穿過商場」才可到場，強調警方當時「有必要行使法律賦予的權力」處理商場內事件。
江永祥：警撞記者感「唔好意思」
江永祥表示，警員昨晚約8時接報到達商場後，已多次解釋因有罪案發生，需進入商場處理，但遭保安拒絕，警員「只能夠推開商場的門口，進入商場處理事件」。當時商場內有約30人聚集叫囂，並以激光筆照射警員，警員追截期間，一名記者「站在路中心」被撞倒，警員扶起對方。江永祥說，警員對執行職務時撞倒記者感「唔好意思」，重申警員「有事件要處理時，好多時未必顧及得咁多」，要求記者「工作期間要多加留意」。
他又稱，根據《警隊條例》第50條，若警員有理由相信某地方有人干犯罪行，而警員需要拘捕，則毋須手令亦可進入該處處理。
本月4至7日拘241人
江永祥表示，警方自6月初至今，共就反修例示威拘捕2363人，年齡介乎12至83歲，涉非法集結、暴動、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、阻差辦公、刑事毁壞、襲警、違反《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）等，其中241人在上周五（4日）至昨日（7日）被捕，年齡介乎12至54歲。
77人涉違法蒙面被捕
自《禁蒙面法》本月5日起實施，警方共就該規例拘捕77人，年齡介乎12至41歲，其中74人涉身處非法集結時用蒙面物品，其餘3人涉拒絕按警員指示除去遮擋面容的物品。
江永祥又表示，警方在上周五至昨日，共使用367發催淚彈、106發橡膠子彈、15發布袋彈及30發海綿彈；另有14名警務人員受傷。
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