菲傭患癌病逝　友代入稟索償控僱主歧視 (18:05)

申請人是TEMPOROSA, MA. CARLA ARANGOTE，即病逝菲傭GUTING, JOAN SARMIENTO的遺產執行人；答辯人則為蔡娋怡（釋音），洋名Rita。

據入稟狀，Sarmiento自2015年1月受僱於答辯人，在其將軍澳維景灣畔寓所替她及丈夫和兩名子女打理家務。直至前年3月初，Sarmiento罹患子宮頸癌及急性腎衰竭入院，須輸血、接受放射性電療，接駁導管至腎臟放尿等。

Sarmiento3月底出院，獲批病假並居住在答辯人家中至4月底，其間申請人指答辯人一家不再面對面與Sarmiento溝通，雙方交流轉為書寫，又拒絕向Sarmiento提供足夠食物，要她依賴朋友或教堂施捨，甚至棄置Sarmiento用過的食具與廚具，並在家中安置閉路電視等。儘管答辯人得悉Sarmiento須隨身攜帶外設尿袋，大幅度活動有風險，她仍安排Sarmiento睡在上格床，又禁止她用洗衣機，要她手洗衣服。

前年4月底，Sarmiento再度入院數天，惟她出院後不久，答辯人一家午夜突然喚醒她，說決定中止合約並要求她立即離開。答辯人丈夫及女兒更恐嚇Sarmiento，又拒絕讓她更衣或致電求助，甚至戴手套將Sarmiento的物品放進袋中棄於屋外，最終Sarmiento於零晨一時半穿著睡衣離開。

Sarmiento曾透過平機會及勞資審裁處投訴答辯人，惟平機會調解失敗後中止調查，而勞資審裁處則因Sarmiento患病無法出庭作供而押後。Sarmiento後來靠在港朋友及教堂接濟，至前年10月返回菲律賓，去年8月病逝。申請人指答辯人違反《殘疾歧視條例》，故入稟要求答辯人賠償及作書面道歉。

其他報道：馬鞍山街坊讚新港城中心保安「好勇」 嘆「無諗過警察係咁樣」

其他報道：衛生署16診所今日夜診服務暫停

其他報道：2018年立會九西補選 海麗兩居民涉收「福袋」 與兩義工涉舞弊