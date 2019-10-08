2018年立會九西補選　海麗兩居民涉收「福袋」　與兩義工涉舞弊 (15:45)

四名被告分別為鄧奕梅（42歲）、王維霞（52歲）、陳惠娟（50歲）、李謀（50歲）。鄧及王同為主婦及「海麗之友社」義工，各被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為，向他人提供利益罪名；陳及李分別為主婦及無業者，各被控一項在選舉中作出舞弊行為，接受利益作為投票誘因罪名。眾被告於案發時均為海麗邨居民及登記選民，四人已獲廉署准予保釋，周四（10日）在西九龍裁判法院提堂。

控罪指出，鄧奕梅及王維霞涉嫌於2018年2月28日至3月11日，與其他不知名人士串謀在該補選中作出舞弊行為，即無合理辯解而提供多個「福袋」予有權在該補選中投票的海麗邨居民，作為他們投票予某候選人的誘因。

另一控罪指出，陳惠娟與李謀涉嫌於2018年3月5日至11日，在該補選中作出舞弊行為，即無合理辯解而同意接受一個載有約值100元日用品和食品的「福袋」，作為她投票予該名候選人的誘因。

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