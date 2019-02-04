【禁蒙面法】10．6灣仔26人控暴動　14人涉違法蒙面　15歲被告不准保釋 (23:31)

控方申請押後至明年1月6日再訊，不反對22名被告保釋，但反對15歲男生、20歲梁耀文、余雪菁、蘇家揚保釋。據了解，警員見到疑似15歲男生涉向警方投擲汽油彈；梁耀文涉藏有一支通渠水，辯方稱梁為父親購買；余雪菁及蘇家揚涉藏有「煙霧波」，即錫紙包着乒乓球內藏疑似煙霧彈材料，蘇另涉藏有打火槍、士巴拿等。

留院6被告 周五再訊

署理總裁判官蘇惠德考慮到本案牽涉的影片、控方證人的數量，押後至明年1月6日再訊；餘下6名仍留醫的被告，其案件押後至本周五（11日）再訊，其間交由警方看管。

蘇官拒絕15歲首被告保釋，批准其餘19人以1000至5000元保釋，其間不准離港、每周到警署報到及居於報稱地址，各人須遵守宵禁令，當中地盤工人黎樂恆稱需夜更工作，即可能會失業。

女被告投訴 被要求脫剩內衣「青蛙跳」

多名被告投訴被捕時遭武力對待，當中戴眼鏡的被告蘇家揚，向警方表示鏡片掉落地上，警員隨即踏碎鏡片稱「依家無啦」。有兩名被告表示，被捕時遭警棍扑頭，須縫針處理。有女被告在警署搜身時被要求脫剩內衣連續「青蛙跳」數下，有男被告在錄口供時遭警員恐嚇「再嘈打X你」等。

【19:05】約300人於庭外大堂觀看直播，約30名被告家屬在庭內旁聽。

約有50多名聲援者戴口罩，其中一名65歲女士在大堂戴墨鏡及黑色口罩看直播。她表示，本案是香港第二宗有人違反《禁蒙面法》被控案件，支持者在法庭「蒙面」具有象徵意義。

26被告中10人未成年

【17:19】26名被告中，有15名學生，其中10人未成年。第2被告謝芷盈報稱教育顧問、第11被告張鳳嬌為社工、第13被告周貝家為設計師、第24被告陳樂燊為結他導師。

控罪指出，26名被告在2019年10月6日，在灣仔軒尼詩道，連同其他身分不詳的人參與暴動。其中14人在同日同地，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，分別包括耳掛式口罩、布、半臉防毒面具等。

被告依次為15歲男生、謝芷盈（22歲）、仇銘芝（27歲） 、梁耀文（20歲）、黎樂恆（29歲）、吳俊傑（16歲）、李苑瑩（21歲）、何高僑（18歲）、梁偉楓（26歲）、林永聰（17歲）、張鳳嬌（27歲）、黃為瀚（31歲）、周貝家（33歲）、李安翹（17歲）、高家慧（17歲）、岑朗賢（16歲）、13歲男生、蘇朗豪（28歲）、陳振羚（31歲）、余雪菁（16歲）、蘇雅賢（20歲）、謝兆雄（22歲）、曾令兒（16歲）、陳樂燊（25歲）、蘇家揚（16歲）、梁思婷（26歲）。

【14:49】警方於10月6日晚上在灣仔區拘捕14名本地男子及12名本地女子，年齡介乎13至33歲。警方經調查及諮詢法律意見後，26名被捕男女分別被暫控一項「參與暴動」罪，當中6男8女分別被暫控一項「違反《禁止蒙面規例》」罪，案件將於今午（8日）在西九龍裁判法院提堂。

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