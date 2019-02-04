旺角彌敦道與亞皆老街有市民指揮交通　運輸署：全港250組交通燈損毁 (15:20)

全港多區連日晚上均有示威者聚集，抗議政府訂立《禁蒙面法》，其間有示威者堵路及破壞交通燈。其中旺角彌敦道與亞皆老街十字路口的交通燈全部損毁，今早（8日）未及復修，出現人車爭路情況，險象環生，有穿反光衣市民主動在場指揮交通。運輸署助理署長（技術服務）邱國鼎今早接受港台節目電話訪問時表示，上周五（4日）至今日，全港有多達250組交通燈損毁，其中油尖旺區最為嚴重，有超過70組損毁，元朗區則接近30組損毁，之後為荃灣、深水埗。
邱國鼎續說，由於交通燈被大規模毁壞，會優先復修主要繁忙道路、較複雜路口，如多行車方向、轉彎路口等。維修人員連日不眠不休復修後，已復修超過170組，現仍有75組未能恢復正常運作，希望能盡快於數天內完成復修。
他亦表示，截至上周三（2日），全港有3.4萬米路旁欄杆被拆毁，會優先安排復修路口及在交通燈附近等，對道路安全特別有影響的欄杆，現已復修差不多1萬米。
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