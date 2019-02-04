旺角彌敦道與亞皆老街有市民指揮交通　運輸署：全港250組交通燈損毁 (15:20)

邱國鼎續說，由於交通燈被大規模毁壞，會優先復修主要繁忙道路、較複雜路口，如多行車方向、轉彎路口等。維修人員連日不眠不休復修後，已復修超過170組，現仍有75組未能恢復正常運作，希望能盡快於數天內完成復修。

他亦表示，截至上周三（2日），全港有3.4萬米路旁欄杆被拆毁，會優先安排復修路口及在交通燈附近等，對道路安全特別有影響的欄杆，現已復修差不多1萬米。

其他報道︰寶琳站、大埔墟站重開 11站仍關閉 列車服務晚上8時停止

其他報道︰早上繁忙時間將軍澳線三站封閉 區內交通大混亂

其他報道︰太和站入閘人龍一度排出車站商場外 中學生︰提早半小時出門仍遲到

其他報道︰港鐵多站今難重開 考驗上班日 消息稱短期難復常 政府籲彈性處理返工返學