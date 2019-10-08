休班警認服裝店盜竊　判簽守行為1年 (14:50)

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50歲被告劉志富被控2項盜竊及1項抗拒警務人員罪。辯方透露，被告18歲起任職警務人員，經歷兩段婚姻，分別育有一名18歲兒子、10歲女兒和6歲兒子，形容被告十分顧家，是一名「好丈夫」和「好爸爸」。

被告被捕後還押27天，以索取精神科報告，辯方今呈上有關報告，顯示被告中度情緒低落，犯案前已有徵狀惟被忽視，犯案後確診。辯方求情時表示，被告一度試圖跳樓自殺，他因退休後的住屋問題和子女問題感到有壓力，連其女兒亦稱「爸爸嗰排好暴躁」，強調被告「犯案與人格不符，而是情緒病所致」。妻子亦因被告犯此案患抑鬱症。辯方另透露被告兒時「不太順利，有多個家庭」，被告女親友旁聽一度啜泣。

辯方續說，被告是一名有熱誠且優秀的警務人員，稱他「佔中79日不停工作，受嘉許，有成就」，辯方另呈上其上司及40多名警務人員聯名撰寫的求情信。辯方又表示，當妻子的胞姊患乳癌、被告的祖母被騙去積蓄，被告也願意付出其積蓄替她們解困。

辯方強調，在現時政治環境下，「屋企有個男士好重要」，要求對被告的刑罰令他「不需要失去自由」，而且被告他很大機會因本案失去警務工作。裁判官最終判處被告自簽守行為12個月，其間不得干犯刑事罪行。

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