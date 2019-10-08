梁君彥：立法會復會下周三四發黃色警示　維修費約4000萬元 (12:49)

對於政府繞過立法會、以先訂立後審議形式訂立《禁蒙面法》引起爭議，他表示，以往每年都有百多個先訂立後審議法案，並非「新鮮事」，立法會一切會按以往機制處理附屬法例。

他指出，目前有許多法案及財務撥款建議積壓，關係市民民生福祉，若議員無法自由安全進出立法會是無法開會，立法會亦無後備方案，影響深遠，他希望今個立法年度大家能平靜下來，互諒互讓、平和地復會。

他表示，約4000萬元維修費用由建築署、立法會、機電署支付，立法會稍後會向政府申請補充撥款彌補不足，亦會向保險公司申請賠償，他預計大樓外牆玻璃明年2月才能完成復修。

禁蒙面法 相關報道：

林鄭月娥：法例為阻嚇未成年人者參與示威 暫無計劃啟動《緊急法》訂新法例

警強烈譴責蒙面暴徒再大肆破壞及堵路

首宗禁蒙面兩被告提堂 保釋下月訊 周日拘118人 兩人12歲

教局令報數惹反彈 改呈戴口罩概况 中學校長批添煩添亂 不過問學生原因

的士深水埗撞傷人 警拘一青年涉暴動 的士司機未被捕