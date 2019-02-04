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【逃犯條例】梁君彥：立法會復會下周三四發黃色警示　維修費約4000萬元 (12:49)

立法會於7．1被示威者衝擊後未能舉行會議，立法會主席梁君彥今日（8日）出席行管會會議後見記者，他表示立法會將於下周三（16日）按目標復會，特首林鄭月娥會到場宣讀任內第3份施政報告。為確保順利舉行會議，行管會將於下周三及四（17日）發出黃色警示。另外，他指出復修設施的維修費約4000萬元，部分須由立法會墊支。

對於政府繞過立法會、以先訂立後審議形式訂立《禁蒙面法》引起爭議，他表示，以往每年都有百多個先訂立後審議法案，並非「新鮮事」，立法會一切會按以往機制處理附屬法例。

他指出，目前有許多法案及財務撥款建議積壓，關係市民民生福祉，若議員無法自由安全進出立法會是無法開會，立法會亦無後備方案，影響深遠，他希望今個立法年度大家能平靜下來，互諒互讓、平和地復會。

他表示，約4000萬元維修費用由建築署、立法會、機電署支付，立法會稍後會向政府申請補充撥款彌補不足，亦會向保險公司申請賠償，他預計大樓外牆玻璃明年2月才能完成復修。

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