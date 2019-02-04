女公務員與丈夫涉17年騙488萬元租津　任經理丈夫辯稱收取現金津貼非屋津 (13:10)

首被告黃淑珍（60歲）與次被告陸棟才（57歲）1994年結婚，妻子黃淑珍案發時是房屋署產業測量師，丈夫陸棟才則在永安電腦系統有限公司任職部門經理。

控方開案陳辭指出，任職私人公司的次被告1989年起便收取僱主提供房屋津貼，而身為公務員的首被告則於1995年起獲政府「自行租屋津貼」（租津）。根據《公務員事務規例》，已婚公務員不能享受「雙重福利」，若其配偶已正領取政府或私人公司的房屋福利，其則不可領取租津。

2000年至2017年間，首被告共申請9次租津，合共逾488萬元，該申請連同一份聲明書，以確認其配偶、即次被告沒有領取僱主提供房屋津貼。當首被告2000年首次申請租津時，庫務署曾要求她證明丈夫沒有接受房屋津貼，她表示無法提供，最終獲批租津。

直至2017年8月，庫務署再要求首被告提供丈夫沒有接受房屋津貼的證明。首被告拒絕，庫務署後來致電其丈夫公司，發現他一直領取房屋津貼，其公司於2000年亦曾發信確認他每月均獲津貼。最終兩人於2017年12月13日被捕。

辯方透露，次被告將爭議他與警方的會面錄影是否自願進行，亦強調案中沒有不誠實元素，因為次被告所收的是「現金津貼」，並非「房屋津貼」。案件明天（9日）續審。

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