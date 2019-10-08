【港鐵交通】早上繁忙時間將軍澳線三站封閉　區內交通大混亂　 (12:31)

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記者今早到寶琳站外觀察，至10時許仍有逾500名市民輪候港鐵接駁巴士，部分市民轉乘九巴及小巴出市區，多條人龍久未消散。排隊等候接駁巴士的人龍則由貿業路延伸至寶豐路。記者觀察，接駁巴士約10分鐘一班，人龍流動緩慢，但秩序大致良好。

將軍澳寶盈花園對開十字路口共8組交通燈被毁，寶邑路、唐俊街三條行車線封了兩條，車輛駛過燈位時擠塞。至11時警方才派出交通警員及交通督導員在場指揮交通，但未見有人維修壞燈。

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市民吳先生今早7時許到達寶琳站，等候乘搭接駁巴士到調景嶺，再轉乘港鐵出中環，惟至上午10時仍未能上車。吳先生表示，理解為何港鐵關站，要排隊都無辦法，會照等。候車近2小時的市民蔡先生亦感到無奈，他說，將軍澳只有一條路出九龍，每當將軍澳隧道有車禍，路面交通便會癱瘓，故居民依賴港鐵出行，稱「今朝公司有事要做，遲咗唯有做晏啲先走。」

從事IT行業的阿龍今早戴著口罩排隊等候接駁巴士。他表示反對政府立《禁蒙面法》，加上近日警方接連在將軍澳區施放催淚彈，故戴上口罩表態，亦較能保障安全。他不認同有人故意破壞港鐵站影響居民出行，認為港鐵站遭破壞是基於早前的管理不善，如8月31日港鐵任由警方進入太子站追打市民，做法於理不合。至於工作方面，阿龍稱自己已遲大到，但上司會彈性處理，故會耐心排隊。

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居於將軍澳逾20年的林先生表示，自己見證港鐵落成，過往從未見過寶琳站封站。他說平日習慣乘搭小巴至土瓜灣上班，知悉今早寶琳站關閉，預料會出現交通混亂，故提早15分鐘出門，惟等候逾3小時仍未能順利上車，稱「一係飛站、一係滿晒人」。對於近日示威衝突，有人破壞港鐵設施、港鐵頻頻關站，林先生反對激烈行為，認為任何人都不應該破壞公共設施。

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