【禁蒙面法】林鄭月娥：法例為阻嚇未成年人者參與示威　暫無計劃啟動《緊急法》訂新法例 (11:08)

有記者提及保安局長李家超曾表示實施《禁蒙面法》，記者採訪工作仍受保障，但周日（6日）有警員在施放催淚彈後強行拉開記者面罩。林鄭月娥表示，《禁蒙面法》是一個新事物，會在內部繼續研究如何能取得平衡去符合《禁蒙面法》目的，以及保障受豁免的人。她又稱，新法例需要一段時間才可以看出成效，《禁蒙面法》的目的是協助警力執法，更重要是有阻嚇作用，特別是針對未成年人士。她提到被捕者中有一成人為15歲以下，他們不應參與非法暴力活動。

林鄭月娥續指出，很多歐美的先進國家都有訂立《禁蒙面法》，證明法例本身符合國際標準。對於有前港督彭定康及其他外國政客批評有關處理手法，林鄭月娥稱香港正處於前所未見的惡劣情況，冀他們能看清楚在香港發生的事情的本質，若客觀來看，沒有人會覺得這是和平示威，亦相信外國採取的手段不會比香港更輕微。她也希望，外國政客能抱同理心，不能惡意批評香港且為暴力撐腰，否則是「不負責任的評論」。

對於能否一如以往步入立法會宣讀施政報告，林鄭月娥稱施政報告仍在最後籌備中，情况並非她能決定，需視乎立法會外所發生的事，政府會繼續監察情况再作出安排。她又稱現時選舉氣氛複雜，亦出現針對性事件，政府會監視情況，希望區選能順利舉行。

林鄭月娥上周往北京出席國慶活動，她稱沒有與國家主席習近平談公務。

禁蒙面法 相關報道：

警強烈譴責蒙面暴徒再大肆破壞及堵路

首宗禁蒙面兩被告提堂 保釋下月訊 周日拘118人 兩人12歲

教局令報數惹反彈 改呈戴口罩概况 中學校長批添煩添亂 不過問學生原因

的士深水埗撞傷人 警拘一青年涉暴動 的士司機未被捕